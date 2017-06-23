Президент Всемирной федерации тхэквондо Чон Вон Чо переизбран на пятый срок

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ТАСС, 23 июня. Президент Всемирной федерации тхэквондо (WTF) южнокореец Чон Вон Чо переизбран на пятый срок в качестве главы организации. Об этом сообщает портал Inside the games.
В пятницу в южнокорейском Муджу прошла генеральная ассамблея WTF. Чон Вон Чо был переизбран еще на четыре года.
"Спасибо за вашу уверенность в моей кандидатуре и за вашу поддержку", - сказал президент WTF после переизбрания.
Также на генассамблее были избраны члены совета WTF. Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов стал одним из трех европейских представителей, наряду с чиновниками из Испании и Турции, которые вошли в Совет.
Следующая генеральная ассамблея Всемирной федерации тхэквондо пройдет в тунисском городе Хаммамет.