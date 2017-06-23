Федерация настольного тенниса России не заинтересована в натурализации иностранных игроков

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Натурализация иностранных спортсменов и тренеров не входит в планы Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Об этом ТАСС сообщил помощник президента РФ, председатель попечительского совета федерации Игорь Левитин.
"Позиция ФНТР однозначная - нам это [натурализация спортсменов и тренеров] не нужно, так как в противном случае пропадает необходимость развивать детско-юношеские спортивные школы и массовость в настольном теннисе. Если ставить вопрос о сиюминутном успехе, то можно натурализовать пять сильных игроков и тренеров, но в будущем страны, пошедшие по этому пути, проиграют, у них не будет ни своих новых игроков, ни тренеров", - подчеркнул он.
"Привлечение иностранных специалистов для подготовки спортсменов и тренерских кадров - путь правильный, хорошее дело - привлечение сильных легионеров в клубный чемпионат страны. А вот к натурализации нужно подходить крайне осторожно, и считаю, что в российском настольном теннисе в ней пока необходимости нет", - добавил Левитин.
В начале июня в немецком Дюссельдорфе прошел чемпионат мира по настольному теннису. Сборная России не смогла завоевать ни одной медали.