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Прокуратура Испании согласилась заменить тюремный срок Месси на штраф €252 тыс.

Спорт
23 июня, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Аргентинский форвард "Барселоны" был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов на сумму €4,1 млн

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/DAVID FERNANDEZ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Прокуратура Испании согласилась заменить тюремное заключение нападающему футбольного клуба "Барселона" аргентинцу Лионелю Месси за уклонение от неуплаты налогов на денежный штраф. Об этом сообщает газета Marca.

Изначально вердикт 29-летнему футболисту и его отцу Хорхе Орасио Месси - 21 месяц тюремного заключения - был вынесен судом Барселоны в июле прошлого года. После этого решения адвокаты футболиста Месси заявили, что обжалуют его, поскольку у них "есть основания для защиты". Спортсмен и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в €4,1 млн. По данным прокурора, аргентинец не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007-2009 гг., на суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.

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Однако позднее Верховный суд Испании оставил приговор в силе. Тем не менее, по информации издания, прокуратура в итоге одобрила замену тюремного заключения денежным штрафом в размере €400 за каждый день заключения. Таким образом, Месси должен будет заплатить около €252 тысяч штрафа.

Месси - воспитанник футбольной академии "Барселоны", выступает в составе первой команды с 17 лет. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.

В составе сборной Аргентины нападающий завоевал серебро чемпионата мира в 2014 году и был признан лучшим игроком турнира. Форвард также является чемпионом Олимпийских игр - 2008, трехкратным серебряным призером Кубка Америки.

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