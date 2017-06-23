Гендиректор: ФК "Амкар" хотел бы построить арену на 20 тысяч зрителей, но нужен инвестор

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Амкар" хотел бы построить новый клубный стадион вместимостью не более 20 тысяч зрителей, но для этого необходимо найти инвестора. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор пермского футбольного клуба Игорь Резвухин.

"Решения нет, однако есть понимание того, что арена нужна. Но пока что-то говорить (о ее строительстве) преждевременно. Надо очень хорошо подумать, посмотреть, поискать инвесторов", - сказал Резвухин по телефону.

"Эта тема обсуждалась с руководством региона. Поддержка есть, у края есть понимание, что стадион нужен. Стадион - это очень серьезный объект, требующий много затрат, плюс под него еще нужно найти землю. Вопросов много, но очень приятно, что идет обсуждение, которое, возможно, приведет к положительному решению", - отметил гендиректор "Амкара".

По словам Резвухина, пока сложно сказать, когда может быть принято окончательное решение о возможности строительства в Перми нового стадиона. "Трудно что-то прогнозировать. Мы очень часто на эту тему говорим, это уже важно", - отметил он.

На вопрос, какой должна быть вместимость нового стадиона, Резвухин ответил: "Я считаю, что тысяч на 20 (зрителей). Нам больше не надо".

"Амкар" проводит домашние матчи на стадионе "Звезда" в Перми. Арена была построена в 1969 году и вмещает 17 тысяч зрителей.