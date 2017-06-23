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Два светодиодных табло установили на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Спорт
23 июня, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Экраны соответствуют всем требованиям ФИФА, предъявляемым к видеосистемам

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Два светодиодных экрана установили на стадионе в Нижнем Новгороде, где будут сыграны матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает портал для болельщиков чемпионата мира 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

"Внутри чаши стадиона смонтированы два современных экрана, которые сделаны на основе светодиодной технологии. Размер каждого - 17 на 9 метров. Они предназначены для отображения хронометража, счета, видеоповторов, трансляции видеозаставок. Экраны соответствуют высоким требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), которые предъявляются к видеосистемам", - рассказал руководитель строительства стадион Сергей Пичушкин.

Расположение, размер и технические характеристики экранов позволят зрителям на трибунах следить за матчем с самых отдаленных мест. Изображение на табло будет видно независимо от направления обзора и погодных условий. После проведения чемпионата мира власти планируют выводить на экране трансляции любых событий.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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