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Кировская "Родина" выступит в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне-2017/18

Спорт
23 июня, 11:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

"Родина" имела задолженности перед ФХМР по взносу за прошлый сезон в размере 6 млн рублей и по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кировская "Родина" сыграет в чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.

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"Родина" имела задолженности перед ФХМР по взносу за прошлый сезон в размере 6 млн рублей и по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.

"Мы встретились с руководством клуба и области и достигли принципиальной договоренности о том, что команда сыграет в Суперлиге в следующем сезоне, - сказал Скрынник. - Мы договорились о том, что будет обращено внимание на восстановление взаимодействия клуба с детской школой, а также усилено внимание к клубу со стороны местной власти. Также мы получили подтверждение финансирования и оптимизации долгов клуба, нас это устроило".

Ранее участие в чемпионате России подтвердили московское "Динамо", "Динамо-Казань", "СКА-Нефтяник", "Енисей", "Водник", "Байкал-Энергия", "Волга", "Кузбасс", "Сибсельмаш", "Уральский Трубник", "Старт", "Строитель" и "Зоркий".

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