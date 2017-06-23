Российский гонщик Алешин пропустит практику Indycar из-за проблем с визой

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин из-за иммиграционных проблем не может вылететь из Франции в США и пропустит пятничную практику десятого этапа американской серии Indycar, которая пройдет в городе Элхарт-Лейк (штат Висконсин) на трассе Road America. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Алешин на прошлой неделе (17-18 июня) выступил в гонке "24 часа Ле-Мана" и до сих пор находится во Франции. Он рискует пропустить не только практику, но и весь этап.
A statement from us from the #KohlerGP. #INDYCAR pic.twitter.com/YWkL7Cwbcj— Schmidt Peterson (@SPMIndyCar) 22 июня 2017 г.
Заменит российского пилота его партнер по команде канадец Роберт Уиккенс.
Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место на этапе, также он один раз выиграл квалификацию.