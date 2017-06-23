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Российский гонщик Алешин пропустит практику Indycar из-за проблем с визой

Спорт
23 июня, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Россиянин не может вылететь в США из Франции, где выступал в "24 часах Ле-Мана"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин из-за иммиграционных проблем не может вылететь из Франции в США и пропустит пятничную практику десятого этапа американской серии Indycar, которая пройдет в городе Элхарт-Лейк (штат Висконсин) на трассе Road America. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Алешин на прошлой неделе (17-18 июня) выступил в гонке "24 часа Ле-Мана" и до сих пор находится во Франции. Он рискует пропустить не только практику, но и весь этап.

Заменит российского пилота его партнер по команде канадец Роберт Уиккенс.

Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место на этапе, также он один раз выиграл квалификацию.

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