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Болельщики ЧМ-2018 будут иметь льготы на посещение Пушкинского музея

Спорт
23 июня, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Также готовится проект о том, как крупнейшие художники мира интерпретируют в своем творчестве тему футбола

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В музее имени Пушкина

В музее имени Пушкина

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Болельщики чемпионата мира 2018 года по футболу будут иметь преференции на посещение Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Об этом журналистам сообщила директор ГМИИ Марина Лошак.

"Мы думаем о следующем, 2018 годе, когда в России пройдет чемпионат мира. Для болельщиков будут преференции, сейчас мы готовим эту систему. Также мы готовим проект с внуком замечательного импрессиониста Камиля Писсаро, живущим в США. Мы хотим показать, как крупнейшие художники мира интерпретируют в своем творчестве тему футбола", - сказала Лошак.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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