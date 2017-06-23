Сергей Юран сообщил, что будет главным тренером ФК "Зоркий"

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сергей Юран будет назначен главным тренером красногорского "Зоркого", который намерен заявиться в первенство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" написала, что в Красногорске создается спортивный клуб "Зоркий", президентом которого станет глава городского округа Радий Хабиров, а Юран займет пост главного тренера футбольной команды.

"Я могу подтвердить это, контракт я практически подписал. По срокам мы пока еще не определились, но, думаю, он будет рассчитан минимум на два года, может быть, на три, - сказал Юран. - Для начала нужно будет собрать команду, провести с ней сезон, а потом уже будем ставить задачи, который будут не ограничиваться вторым дивизионом. Поэтому мне и стало интересно; будет поступательное движение вперед".

"Есть программа, есть интерес, это не та история, когда сегодня хочу, а завтра нет. У мэра серьезный подход, поэтому я и дал согласие. Вторая лига - не мой уровень, это понятно, но будет поступательное развитие, чтобы потом команда выступала в ФНЛ", - отметил тренер.

По словам Юрана, в Красногорске планируется создание академии его имени. "Появится академия имени Юрана, это наш совместный проект с руководством города. Предварительно она откроется 1 сентября, - рассказал собеседник ТАСС. - В Красногорске есть футбольная школа, она будет переименована в академию. Но не было профессиональной команды. Важно, чтобы у ребят, которые занимаются в академии, была цель попасть в профессиональный клуб "Зоркий". Будет ориентир на воспитанников академии".

Последним местом работы Юрана был армянский клуб "Мика", который он покинул в 2016 году. Ранее специалист тренировал "Сибирь", азербайджанский "Симург", казахстанский "Локомотив", "Химки", "Шинник", эстонский ТФМК, латвийский "Диттон", ставропольское "Динамо", калининградскую "Балтику".