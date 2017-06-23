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СМИ: клуб тренера Слуцкого "Халл" может купить четырех футболистов "Челси"

Спорт
23 июня, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Сообщается, что связи Слуцкого с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем могут помочь "Халлу" приобрести игроков

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Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© EPA/YOAN VALAT

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Английский клуб "Халл Сити", который ранее возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, намерен приобрести четырех футболистов лондонского "Челси". Об этом сообщает портал Bleacher Report.

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23-летний бразильский полузащитник Лукас Пиазон, 24-летний чешский защитник Томаш Калас и 22-летний полузащитник Льюис Бейкер называются в числе футболистов "Челси", в которых заинтересован "Халл". Имя четвертого игрока не называется. Сообщается, что связи Слуцкого с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем могут помочь "Халлу" приобрести игроков.

После ухода с поста главного тренера московского ЦСКА, который специалист возглавлял с 2009 по 2016 год, Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе.

"Халл Сити" по итогам сезона выбыл из премьер-лиги в чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата страны).

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