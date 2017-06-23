Футболист "Спартака" Зуев на правах аренды перешел в "Ростов"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" арендовал полузащитника московского "Спартака" Александра Зуева до конца сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

20-летний Зуев часть минувшего сезона на правах аренды провел в самарском клубе "Крылья Советов", приняв участие в 11 матчах во всех турнирах и отметившись двумя результативными передачами.

9 июня "Ростов" объявил о назначении белоруса Леонида Кучука на пост главного тренера команды. В летнее трансферное окно в "Ростов" перешли Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев и Мацей Вилюш. Покинули клуб Сослан Джанаев, Никита Медведев, Сесар Навас, Иван Комиссаров, Денис Терентьев, Владимир Гранат, Марко Симич, Кристиан Нобоа, Марко Девич и Ника Качарава.

В первом туре чемпионата России сезона-2017/18 "Ростов" 16 июля сыграет в гостях против екатеринбургского "Урала".