Четверо россиян вошли в состав комитетов Международной федерации настольного тенниса

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Четыре представителя Федерации настольного тенниса России (ФНТР) вошли в состав различных комитетов Международной федерации настольного тенниса (ИТТФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНТР.

Выборы состоялись 31 мая в немецком Дюссельдорфе.

Ян Зубарь был выбран в технический комитет, Алексей Ломанов - в медиа-комитет. Кирилл Мазаев стал членом комитета судей и рефери, а Татьяна Лунина - комитета по паранастольному теннису.