Психолог: физические тренировки играют важную роль в подготовке киберспортсмена

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Человек, посвятивший свою жизнь киберспорту, должен уделять внимание своей физической подготовке, поскольку она поможет ему выработать необходимую для профессионального спорта мотивацию. Об этом на круглом столе, посвященном проблемам и перспективам киберспорта, рассказал профессор кафедры психологии, руководитель магистерской программы "Психологические проблемы спорта" Владимир Сопов.

В среду Федерация компьютерного спорта России получила аккредитацию Министерства спорта РФ, что позволит организации проводить официальные чемпионаты и Кубки России, а также международные соревнования, формировать сборную России, устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта.

"Как только киберспорт стал спортом высшим достижений, шутки должны закончиться, начинается движение вперед, которое создает массу проблем на уровне социальных стрессов, и о них надо знать. Это не так страшно, как звучит, но тем не менее. Работа со спортсменами на уровне высокого спортивного мастерства обязательно упирается в мотивационную сферу. Управление мотивационным климатом в спортивной организации потребует специальных знаний от тренеров, понимание спортсменами того, что они должны четко осознавать свои цели на определенном этапе", - сказал Сопов.

По его словам, спортсмен не только должен знать, какие перед ним стоят цели, но и учиться преодолевать трудности, в том числе и в борьбе с самим собой. "А где можно научиться бороться? Одним из способов, в том числе и борьбы самим с собой, является физические тренировки болевого характера. Такие, в которых нужно терпеть: кросс, футбол, баскетбол и другие", - отметил он.

"Киберспортсмен должен приобретать большую потребность к физическим нагрузкам. В свое время, когда мы начинали работать с шахматистами, они тоже нам рассказывали, что им не надо бегать кроссы, играть в футбол и прочее; но те, кто с нами начал этим заниматься, стали великим шахматистами. Я помню, как Анатолий Карпов первый раз в жизни вышел на зарядку, одетый в семейные трусы в цветочек, в майку- алкоголичку серого цвета и в домашние войлочные тапочки, вся сборная СССР, которая тогда тренировалась в Подольске, покатилась со смеху. Но дальше эта проблема автоматически стала приниматься всеми шахматистами, которые сейчас все время уделяют физподготовке", - рассказал Сопов.

Спортивный психолог также обратил внимание на то, что многие киберспортсмены во время соревнований чаще используют рефлексы, чем мозговую деятельность. "И это одна из проблем, которые ждет этот вид спорта", - подчеркнул он.

Шутеры под прицелом

В рамках круглого стола, в котором принял участие депутат Госдумы Александр Прокопьев, был поднят вопрос будущего такого жанра игр, как шутеры и файтинги, не получившие пока признания Минспорта РФ. По этой причине одна из самых популярных дисциплин киберспорта - соревнования по Counter Strike - не может быть включена в программу первого чемпионата России, проведение которого запланировано на осень этого года.

"Я еще не видел документов, в которых была бы сформулирована причина отказа. Нам никто еще не сказал, что шутеров никогда не будет, просто надо пройти определенный путь, который прошел и киберспорт в целом, который сейчас понят и принят. Думаю, что и с шутерами нам надо вместе поработать. Сейчас нам никто не мешает проводить по ним соревнований, проблема лишь в том, что они не будут носить официального статуса, будут коммерческие или любительские", - сказал президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко.