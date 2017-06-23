Олимпийская чемпионка Воробьева пропустит ЧМ-2017 по спортивной борьбе

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионка Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряный призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро по спортивной борьбе Наталья Воробьева пропустит чемпионат мира 2017 года, который пройдет в августе в Париже. Об этом Воробьева сообщила ТАСС.
"Я готовилась к чемпионату России, но выступить на нем помешали проблемы со спиной, - рассказала спортсменка. - Думаю, что этот год я все-таки пропущу, восстановлюсь, чтобы полноценно включиться в новый олимпийский цикл. Я еще перед Играми в Рио-де-Жанейро успела понять, что такое проблемы со здоровьем, поэтому хочу полностью залечить травмы".
Воробьева также является чемпионкой мира 2015 года, бронзовым призером чемпионата мира - 2014, на мировом первенстве 2013 года она завоевала серебро.