Дворкович призвал добиваться экономической выгоды от спортивных объектов и клубов

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович призвал добиваться экономической выгоды как от спортивных объектов, в том числе от строящихся к чемпионату мира 2018 года стадионов, так и от футбольных клубов. Об этом он сказал, выступая в Казани на конференции "Экономика футбола".

По его словам, есть "псевдоэксперты, которые считают, что вложения в такие соревнования (как чемпионат мира по футболу - прим. ТАСС) убыточны, что мы потратились на строительство стадионов и это безвозвратные деньги, но это не соответствует действительности".

"С нашей точки зрения, отдача есть, не всегда за один год, иногда за три года, за 5 лет, но она у нас очевидна, - отметил вице-премьер. - Было бы идеально, если бы и сами спортивные объекты были прибыльными, чтобы они, как наследие проведения крупных футбольных событий, приносили прямую финансовую выгоду. Есть примеры народов и стран, где таких результатов удалось достигнуть. Нам по крайней мере надо пытаться брать пример".

Он отметил, что также существует экономика футбольных клубов, которая очевидна специалистам.

И гордость, и выгода

"Для правительства, конечно, важна и другая сторона. Мы хорошо все понимаем, знаем, что футбол - это прежде всего инвестиции государства и государственных компаний. Есть лишь немного примеров частных инвестиций в футбол. Большинство российских клубов - это клубы, либо финансируемые из региональных бюджетов, либо [финансируемые через] государственные компании", - сказал он.

Дворкович напомнил, что в одной из таких госкомпаний - РЖД - он состоит в совете директоров. "Бюджет клуба "Локомотив" хорошо известен, это несколько миллиардов рублей, это большие затраты, с одной стороны, с другой - инвестиции крупной компании именно в футбол.

Отдача далеко не очевидна, но тем не менее, для всего сообщества, миллионного коллектива железнодорожников наличие футбольного клуба "Локомотив" - это некий флаг компании. Это важно: есть чем гордиться; хотелось бы, конечно, чтобы отдача была не только в виде гордости, но и других дивидендов", - заключил вице-премьер.

"Мы, конечно, хотим, чтобы футбол стал привлекательным для частных инвестиций, а не только для государства, для бюджета государственных компаний. Пока ответ на этот вопрос не получен именно в России. В других странах есть, у нас его нет", - отметил он.

"Футбол в России, несмотря на то, что по этому поводу много разных шуток, все-таки есть, конкурирует с ведущими футбольными державами. Пока еще без громадных успехов, но достойно. А если говорить о наших клубах, то периодически они появляются и в завершающих стадиях крупнейших международных турниров. Мы очень надеемся на "Спартак" в ближайшем сезоне", - добавил Дворкович.

"Мы рассматриваем спорт и как спорт, и как фактор экономического и социального развития, - продолжил вице-премьер. - Мы не просто так проводим крупнейший международный футбольный форум [чемпионат мира - прим. ТАСС]. Конечно, нам, как болельщикам, это интересно, но мы это делаем в том числе потому, что это преображает нашу страну".

По словам Дворковича, это произошло в Казани в результате проведения летней Универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта, и сейчас происходит в результате подготовки и проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. "Это произошло в Сочи и происходит сейчас в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу сразу в десятках городов нашей страны. Это меняет облик городов, создает базу для развития бизнеса, для повышения доступности транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, действительно повышает уровень жизни. И отдача для нас очевидна", - заключил он.