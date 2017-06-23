Минский ХК "Динамо" расторг контракт с главным тренером Вудкрофтом

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" расторг контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 47-летним канадским специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
"Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия, - сказал генеральный директор клуба Анатолий Курилец. - Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений".
Вудкрофт возглавил "Динамо" в 2016 году, параллельно занимая должность ассистента главного тренера сборной Белоруссии. Клуб под его руководством занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где на стадии 1/8 финала проиграл серию ярославскому "Локомотиву" (1-4).