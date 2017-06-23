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Бой между Лебедевым и Флэнаганом перенесен на 9 июля из-за выставки ИННОПРОМ

Спорт
23 июня, 14:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

ИННОПРОМ пройдет Екатеринбурге с 10 по 13 июля

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Денис Лебедев

Денис Лебедев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между "суперчемпионом" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнэганом, который должен был пройти 10 июля в Екатеринбурге, перенесен на 9 июля из-за промышленной выставки ИННОПРОМ-2017. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

"Бой перенесен на 9-е число. Это связано с ИННОПРОМом, поскольку непосредственно 10 июля там будет задействовано большое количество людей", - сказал Титов.

ИННОПРОМ пройдет Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.

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