Кержаков заявил, что с радостью будет совмещать любую деятельность с ролью посла ЧМ-2018

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола, бывший нападающий национальной команды Александр Кержаков заявил, что он с удовольствием будет совмещать любую деятельность в предстоящем сезоне с ролью посла чемпионата мира 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.
Ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что Кержаков в ближайшее время возглавит "некое направление и будет учиться", и клуб не планирует расставаться с ним. На вопрос, будет ли 34-летний Кержаков продолжать карьеру футболиста, президент "Зенита" ответил: "Посмотрим".
"Скажу так: не имеет значения, чем я буду заниматься. Я с удовольствием буду это совмещать с моей главной ролью в перед чемпионатом мира - посла от Санкт-Петербурга", - сказал Кержаков.
"Мне хотелось бы быть полезным", - ответил он на уточняющий вопрос, в какой роли он видит себя в новом сезоне.
Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й. Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в частности, 30 голов в матчах за сборную России, что является рекордом.