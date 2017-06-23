Петербургский ВК "Зенит" заменит краснодарское "Динамо" в чемпионате России сезона-2017/18

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Краснодарский клуб "Динамо" не сыграет в чемпионате России по волейболу в сезоне-2017/18, его заменит петербургский "Зенит". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Владимир Самсонов.

Данное решение было принято в пятницу на совещании клубов Суперлиги во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Зенит" займет место краснодарского "Динамо", которое не будет участвовать в турнире в следующем сезоне", - сказал Самсонов.

Игроки и сотрудники "Динамо" не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017-го, в феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены.