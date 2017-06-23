Тренер: хоккеист Костин не будет иметь проблем на маленьких площадках в Северной Америке

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий Клим Костин не будет иметь проблем при игре на маленьких площадках в случае, если после драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он решит остаться в Северной Америке. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер юниорской сборной России среди игроков до 16 лет Сергей Голубович.

Ранее Голубович два года тренировал сборную России среди хоккеистов до 18 лет, за которую выступал и Костин. Форвард "Динамо" был капитаном команды на чемпионате мира 2016 года. Костин является лидером европейского рейтинга центрального скаутского бюро лиги.

"Безусловно, это талантливый, габаритный форвард, который может сыграть нестандартно, имеет хорошие лидерские качества. Думаю, у него может все получиться, - сказал Голубович. - У него достаточно практики выступления на маленьких площадках за юниорскую сборную России, где он себя неплохо проявлял. Поэтому играть в Северной Америке не будет для него большой проблемой".

Драфт НХЛ стартует в ночь на 24 июня в Чикаго. 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выберут хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года. Победителем драфт-лотереи среди клубов, не вышедших в плей-офф-2017, стал "Нью- Джерси", который получил право первым выбирать среди молодых хоккеистов, под вторым номером выбор сделает "Филадельфия", третьим выберет "Даллас". "Вегас" после серии сделок с другими клубами получил возможность трижды выбрать игроков в первом раунде под номерами шесть, 13 и 15.

Хишир обойдет Нидеррайтера

Традиционной интригой драфта является то, кто из молодых игроков будет выбран первым и не обменяет ли победитель драфт-лотереи свой выбор. В ряде рейтингов фаворитами считаются два центрфорварда: 18-летний канадец Нолан Патрик и его ровесник, швейцарец Нико Хишир. Патрик был капитаном клуба канадской Западной хоккейной лиги (WHL) "Бэндон Уит", на международном уровне в составе сборной Канады он становился победителем престижного турнира среди юниорских команд - Мемориала Ивана Глинки (2015).

Швейцарец в минувшем сезоне дебютировал в Канадской хоккейной лиге (CHL), сыграв в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за "Галифакс". По итогам сезона он был признан лучшим новичком в обеих лигах, лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в лиге Квебека среди новичков. Хишир выступал на трех чемпионатах мира среди игроков не старше 18 лет и на двух молодежных мировых первенствах (не старше 20 лет).

Форвард "Галифакса" может стать первым швейцарцем, выбранным на драфте НХЛ так высоко. Предыдущее достижение принадлежит Нино Нидеррайтеру, который был выбран в 2010 году под общим пятым номером.

Из россиян в первую тридцатку североамериканского рейтинга скаутского бюро лиги под 28-м номером вошел левый крайний нападающий Никита Попугаев из клуба WHL "Принс Джордж". Воспитанник московского "Динамо" Попугаев перешел в школу ЦСКА в ноябре 2012 года. В Канаде он играл последние два года.

Костин уже перешел во взрослую жизнь

Из россиян самый высокий номер на драфте может получить Костин, который лидировал и в промежуточном европейском рейтинге бюро. В прошлом году он был выбран на импорт- драфте CHL под первым номером, но решил остаться в России. Воспитанник динамовской школы, в последнем сезоне он провел восемь матчей за основную команду в Континентальной хоккейной лиге и девять игр за фарм-клуб "Динамо" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В середине января Костин после травмы перенес операцию на плече и восстановился только к маю.

По словам Голубовича, перспективы Костина на высоком уровне будут зависеть не от выбора на драфте НХЛ. "Драфт - это хорошо и здорово, но самое главное - это отношение к делу. Надо посмотреть, как он видит себя в жизни и в спортивной карьере. Он уже перешел во взрослую жизнь и давно понимает, что от него зависит будущее, думаю, он приложит максимум усилий, чтобы его карьера сложилась максимум успешно", - отметил он.

Кроме Костина, в топ-20 игроков европейского рейтинга попал центрфорвард Алексей Липанов, который находится под 13-м номером. Воспитанник школы "Спартака" Липанов на молодежном и взрослом уровне выступал в системе "Динамо". В прошедшем сезоне он провел 11 матчей в Молодежной хоккейной лиге и 21 игру в ВХЛ. Липанов был капитаном юниорской сборной России на последнем чемпионате мира и выиграл бронзовую медаль, в семи матчах турнира он отдал три голевые передачи.

"Костин и Липанов - два разных игрока. Клим - ярко выраженный крайний форвард, а Алексей - центральный нападающий. Оба талантливые, способные, перспективные ребята", - рассказал Голубович.

На драфте НХЛ прошлого года в Баффало из россиян в топ-10 попал защитник Михаил Сергачев - выступавший в клубе Хоккейной лиги Онтарио защитник был выбран "Монреалем". За всю историю драфтов под первым номером было выбрано три россиянина: Илья Ковальчук ("Атланта", 2001), Александр Овечкин ("Вашингтон", 2004) и Наиль Якупов ("Эдмонтон", 2012).

Всего в Чикаго традиционно пройдет семь раундов драфта-2017. Первый раунд состоится в ночь на 24 июня, остальные шесть - на следующий день.