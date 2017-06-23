Россиянин Егоров вышел в финал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров вышел в финал чемпионата Европы в весовой категории до 49 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский боксер одержал победу над белорусом Евгением Кармильчиком. Соперник Егорова по финалу, который пройдет 24 июня, определится в поединке англичанина Галаля Яфая и испанца Самуэля Кармона Эредии.

Егоров стал первым российским боксером, который вышел в финал турнира.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.