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Россиянин Егоров вышел в финал чемпионата Европы по боксу

Спорт
23 июня, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Российский боксер одержал победу над белорусом Евгением Кармильчиком

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров вышел в финал чемпионата Европы в весовой категории до 49 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский боксер одержал победу над белорусом Евгением Кармильчиком. Соперник Егорова по финалу, который пройдет 24 июня, определится в поединке англичанина Галаля Яфая и испанца Самуэля Кармона Эредии.

Егоров стал первым российским боксером, который вышел в финал турнира.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.

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