Россиянин Егоров вышел в финал чемпионата Европы по боксу

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров вышел в финал чемпионата Европы в весовой категории до 49 кг. Турнир проходит в Харькове.
Российский боксер одержал победу над белорусом Евгением Кармильчиком. Соперник Егорова по финалу, который пройдет 24 июня, определится в поединке англичанина Галаля Яфая и испанца Самуэля Кармона Эредии.
Егоров стал первым российским боксером, который вышел в финал турнира.
Чемпионат Европы завершится 24 июня.