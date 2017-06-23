Гендиректор ВК "Зенит": клуб должен занять максимально высокое место в чемпионате

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед петербургским волейбольным клубом "Зенит" стоит задача занять максимально возможное высокое место в чемпионате России в дебютном сезоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Самсонов.

"Зенит" был включен в состав участников чемпионата России дивизиона Суперлига в пятницу на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Клуб заменит краснодарское "Динамо".

"Это дебютный сезон, поэтому у нас задача занять максимально возможное для нас высокое место. Играть будем часть матчей на "Сибур Арене", а часть - на арене академии имени В. А. Платонова", - сказал Самсонов.

О создании "Зенита" ТАСС ранее сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Главным тренером команды назначен Александр Климкин, а клуб пополнили игроки сборной России Александр Волков и Евгений Сивожелез.