Гендиректор ВК "Зенит": клуб должен занять максимально высокое место в чемпионате

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед петербургским волейбольным клубом "Зенит" стоит задача занять максимально возможное высокое место в чемпионате России в дебютном сезоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Самсонов.
"Зенит" был включен в состав участников чемпионата России дивизиона Суперлига в пятницу на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Клуб заменит краснодарское "Динамо".
"Это дебютный сезон, поэтому у нас задача занять максимально возможное для нас высокое место. Играть будем часть матчей на "Сибур Арене", а часть - на арене академии имени В. А. Платонова", - сказал Самсонов.
О создании "Зенита" ТАСС ранее сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Главным тренером команды назначен Александр Климкин, а клуб пополнили игроки сборной России Александр Волков и Евгений Сивожелез.