Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский гонщик Алешин решил проблемы с визой и примет участие в этапе Indycar в США

Спорт
23 июня, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Россиянин на прошлой неделе выступил в гонке "24 часа Ле-Мана" и до сих пор находится во Франции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин получил новую визу и отправляется в США для участия в десятом этапе американской серии Indycar, который пройдет в городе Элхарт- Лейк (штат Висконсин) на трассе Road America. Об этом россиянин сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Алешин на прошлой неделе (17-18 июня) выступил в гонке "24 часа Ле-Мана" и до сих пор находится во Франции. Ранее пресс-служба команды сообщила, что Алешин из-за иммиграционных проблем не может вылететь из Франции в США и пропустит пятничную практику этапа.

"Пришлось подождать, пока проставят новую визу, но все хорошо, сейчас я вылетаю в США, чтобы вернуться за руль моей #7 на Роуд Америка!" - написал Алешин.

Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место на этапе, также он один раз выиграл квалификацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Эпизод матча Камерун - Австралия
22
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Футболисты сборной Мексики
16
Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
Дуров: переписка россиян из-за блокировки Telegram перейдет в подконтрольные США "облака"
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
6
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама