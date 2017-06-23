Российский гонщик Алешин решил проблемы с визой и примет участие в этапе Indycar в США

Трамп недоволен, что в расследовании спецпрокурора по РФ участвуют сторонники КлинтонМеждународная панорама 23 июня, 17:00
В Братске построят 74 тыс. кв. м жилья к 1 сентябряНовости партнеров 23 июня, 16:55
Бухта номер ноль: как заброшенный город на Камчатке стал популярен у туристовВ стране 23 июня, 16:55
На tass.ru пройдет онлайн-конференция на тему "Финансовая господдержка предпринимателей"Онлайн-конференции 23 июня, 16:51
Базу для сборной России по скалолазанию построят в Крыму до 2020 годаСпорт 23 июня, 16:42
Орнелла Мути рассказала, что у нее много проектов, связанных с РоссиейКультура 23 июня, 16:33
Роскомнадзор: Telegram предоставляет возможности для общения террористам и преступникамЭкономика и бизнес 23 июня, 16:33
Непомнящий: сборная России по футболу находит свою игру, это вселяет огромный оптимизмСпорт 23 июня, 16:33
Слуцкий: в Госдуме берут курс на возобновление контактов с ЕвропарламентомПолитика 23 июня, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин получил новую визу и отправляется в США для участия в десятом этапе американской серии Indycar, который пройдет в городе Элхарт- Лейк (штат Висконсин) на трассе Road America. Об этом россиянин сообщил на своей официальной странице в Twitter.
Пришлось подождать пока проставят новую визу, но всё хорошо и сейчас я вылетаю в США что бы вернуться за руль моей #7 на Роуд Америка! pic.twitter.com/OIa7bGGX4x— Mikhail Aleshin (@mikhailaleshin) June 23, 2017
Алешин на прошлой неделе (17-18 июня) выступил в гонке "24 часа Ле-Мана" и до сих пор находится во Франции. Ранее пресс-служба команды сообщила, что Алешин из-за иммиграционных проблем не может вылететь из Франции в США и пропустит пятничную практику этапа.
"Пришлось подождать, пока проставят новую визу, но все хорошо, сейчас я вылетаю в США, чтобы вернуться за руль моей #7 на Роуд Америка!" - написал Алешин.
Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место на этапе, также он один раз выиграл квалификацию.