Российский гонщик Алешин решил проблемы с визой и примет участие в этапе Indycar в США

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин получил новую визу и отправляется в США для участия в десятом этапе американской серии Indycar, который пройдет в городе Элхарт- Лейк (штат Висконсин) на трассе Road America. Об этом россиянин сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Пришлось подождать пока проставят новую визу, но всё хорошо и сейчас я вылетаю в США что бы вернуться за руль моей #7 на Роуд Америка! pic.twitter.com/OIa7bGGX4x — Mikhail Aleshin (@mikhailaleshin) June 23, 2017

Алешин на прошлой неделе (17-18 июня) выступил в гонке "24 часа Ле-Мана" и до сих пор находится во Франции. Ранее пресс-служба команды сообщила, что Алешин из-за иммиграционных проблем не может вылететь из Франции в США и пропустит пятничную практику этапа.

"Пришлось подождать, пока проставят новую визу, но все хорошо, сейчас я вылетаю в США, чтобы вернуться за руль моей #7 на Роуд Америка!" - написал Алешин.

Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место на этапе, также он один раз выиграл квалификацию.