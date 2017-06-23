Медведев: отставания в графике подготовки инфраструктуры к ЧМ-2018 недопустимы

ШЕРЕМЕТЬЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Отставания от графика подготовки инфраструктуры в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, являются недопустимыми. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по развитию Московского авиаузла в рамках подготовки к турниру.

"Перед нами стоит серьезная задача - к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в названных аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшее отставания в графике недопустимы. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, все должно пройти точно и в срок", - сказал Медведев.

По словам главы правительства, необходимо, в частности, провести реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу. "По данным, которые дает Минтранс, в трех московских аэропортах - в Шереметьево, в Домодедово и во Внуково, необходимо увеличить пропускную способность, чтобы не создавать очередей", - отметил он.

Как заявил Медведев, в Шереметьево и Домодедово эта проблема решается введением в строй новых терминалов, в которых будут пункты пропуска через границу. "Внуково устанавливает 45 мобильных точек паспортного контроля, предусмотрев возможность их работы в реверсивном режиме. Ожидаем, что все эти дополнительные пункты пропуска через государственную границу будут развернуты в московских аэропортах к чемпионату и это позволит принимать 16 тысяч гостей в час", - сообщил премьер-министр.

Медведев выразил надежду, что приезжающие на чемпионат мира по футболу останутся довольными этой работой. "Ну а впоследствии, естественно, все это будет служить тем, кто прилетает в нашу страну - и нашим гражданам, и иностранным", - заявил он.