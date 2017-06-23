"Неделя мужества" и спорта пройдет в Екатеринбурге перед боем Лебедева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. "Неделя мужества" и спорта пройдет с 3 по 9 июля в Екатеринбурге в преддверии боксерского поединка с участием Дениса Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing.

Ранее ТАСС сообщал, что бой между "суперчемпионом" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнэганом, который должен был пройти 10 июля в Екатеринбурге, перенесен на 9 июля из-за промышленной выставки "Иннопром-2017", которая пройдет в городе с 10 по 13 июля.

"С 3 по 9 июля в Екатеринбурге пройдут два спортивных мероприятия. Первое из них - это "Неделя мужества". Второе - турнир по боксу и ММА "Россия - Япония" с участием бойца мирового уровня Дениса Лебедева", - говорится в сообщении.

"Неделя мужества" - открытое массовое мероприятие, направленное на спортивное и военно-патриотическое воспитание молодого поколения. "В течение 7 дней на площадке перед театром Драмы пройдет более 10 мероприятий. Временно будет создан специальный парк, где будут проходить спортивные состязания. Среди них - матчевые встречи по профессиональному боксу, тайскому боксу [муай тай] и ММА, в том числе среди детей, открытые тренировки бойцов, чемпионат России по силовому экстриму, фестиваль экстремальных видов спорта [установление рекорда России по свободному падению в аэроподушку с высоты 45 метров]", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе RCC Boxing также отметили, что завершится "Неделя мужества" масштабными боксерским и ММА- турниром 9 июля во Дворце игровых видов спорта. "Состязания пройдут между командами России и Японии. В турнире примут участие 10 пар бойцов по профессиональному и тайскому боксу, а также ММА", - пояснили там.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.