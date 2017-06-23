Базу для сборной России по скалолазанию построят в Крыму до 2020 года

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. База для сборной России по скалолазанию будет построена на основе Федерального государственного бюджетного учреждения "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" в Алуште до конца 2020 года. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков.

Базу планируется построить в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Международный олимпийский комитет в августе прошлого года включил скалолазание в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

"Мы провели рабочее совещание в Крыму, на базе центра "Крымский", итоги которого показали, что там есть подходящая для строительства территория, - отметил Бычков. - Новый объект будет подходить для проведения соревнований, в том числе, международных. Строительство базы для сборной России по скалолазанию при центре "Крымский" планируется осуществить в рамках ФЦП до конца 2020 года".

По его словам, центр "Крымский" станет одним из мест для проведения сборов национальной команды по скалолазанию в период подготовки к Играм-2020. "Точные сроки строительства нашей базы на данный момент неясны, сначала необходимо подготовить всю документацию и внести заявку в ФЦП, - сказал Бычков. - Вряд ли мы сможем успеть подготовиться на этой базе к Олимпиаде-2020, но сборы на базе центра "Крымский" у нас запланированы, в том числе и в этом году. Эти сборы будут направлены на общефизическую подготовку".

База в Крыму решит многие наши проблемы

На данный момент сборная России по скалолазанию проводит тренировочные сборы и соревнования на трех объектах. "У нас не так много объектов, которые соответствуют нынешним международным стандартам и оснащены достаточным оборудованием, - подчеркнул Бычков. - В числе баз, на которых тренируется сборная России, легкоатлетические манежи в Тюмени и Перми, где в сентябре пройдет первенство Европы. Также сейчас на базе крытого футбольного манежа ЦСКА в Москве для нас монтируется скалодром, на данный момент он будет самым оснащенным с точки зрения оборудования".

По словам главы ФСР, появление в Крыму современной базы поможет во многом решить проблемы подготовки спортсменов национальной команды. "Я надеюсь, что появление профильной базы закроет наши проблемы, - заявил Бычков. - Безусловно, очень многое зависит от оснащения базы - оборудования для подготовки трасс, накладных элементов, из которых моделируется рельеф трассы. Поэтому если будет хорошая база и набор современного оборудования, то все это решит наши проблемы на 90 процентов".

"Скалолазание в Крыму развивалось во все времена, это базовый вид спорта для Крыма, и очень многие спортсмены проводят там тренировки, - добавил глава ФСР. - Естественно, все это проходило на скалах. Сейчас же речь идет уже не о скальных массивах, а о создании чисто спортивной базы. Мы планируем и дальше развивать скалолазание на территории полуострова".

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года центр "Крымский" будет реконструирован при поддержке федерального бюджета, общая стоимость модернизации составит около 2,3 млрд рублей.