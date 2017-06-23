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Фастовский: пауза на ОИ в КХЛ может негативно сказаться на клубах, не попавших в плей-офф

Спорт
23 июня, 17:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В календаре сезона-2017/18 предусмотрены паузы на период подготовки сборной России к Олимпиаде и на период проведения Игр

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Игроки "Сибири"

Игроки "Сибири"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пауза в календаре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во время подготовки сборной России к Олимпиаде-2018 и во время Игр может добавить сложности клубам, непопадающим в плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор новосибирской "Сибири" Кирилл Фастовский.

В пятницу КХЛ сообщила, что разослала клубам проект календаря сезона-2017/18. Регулярный чемпионат стартует, как сообщалось ранее, 21 августа и завершится 1 марта. В соревновании предусмотрены паузы на этапы Евротура в Финляндии с 7 по 11 ноября и Москве с 13 по 17 декабря, а также на период подготовки сборной России к Олимпиаде с 24 января по 8 февраля и на период проведения Игр с 9 по 25 февраля. Перерыв на Неделю звезд хоккея с 12 по 15 января в Астане будет содержать по одному дню отдыха для игроков до и после Недели.

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"Месяц в феврале - это еще одни сборы, так как столько времени в одном месте тренироваться - психологически тяжело. Надо будет искать какие-то варианты, чтобы этот месяц провести плодотворно, - сказал Фастовский. - Есть другая сложность: командам, которые попадают в плей-офф, примерно понятно, как этот месяц использовать. Тем, кто не попадает в плей-офф, не понятно, что с ним делать, поскольку фактически это подготовка к одной игре".

Каждая команда проведет в регулярном чемпионате по 56 матчей, в то время как в прошлом сезоне их было 60. "В принципе, это маловато, но надо учесть, что календарь этот форс-мажорный. Поэтому мы понимаем, что если месяц не играем, то трудно будет вместить необходимое количество игр. Календарь так я примерно себе его представлял, другое дело, что появляются странные месяцы, когда мы дома играем только один матч", - отметил Фастовский.

Первые два раунда плей-офф в следующем сезоне будут содержать в себе спаренные матчи в первой-второй и третьей- четвертой игр серий до четырех побед.

"Было два варианта: играть до трех побед через день либо спаренные матчи до четырех побед. Учитывая особенности сезона, лучше играть спаренные игры. Это лучше, чем до трех побед", - подчеркнул гендиректор "Сибири".

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