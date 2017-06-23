Терентьев получил разрешение на участие в генассамблее МПК в ОАЭ

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев получил разрешение принять участие в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Абу-Даби (ОАЭ) как представитель совета спортсменов организации. Об этом Терентьев сообщил ТАСС.

Паралимпийский комитет России (ПКР) не будет принимать участия в генассамблее, которая пройдет в сентябре, в связи с приостановлением его членства в МПК. Таким образом, Россия не сможет выставить кандидатов в правление международной организации. Как пояснил ТАСС первый вице- президент ПКР Павел Рожков, в данном случае действует раздел 9 конституции МПК о приостановлении/исключении из членства МПК.

"Разрешение на мое участие в мероприятиях генеральной ассамблеи МПК получено, - сообщил Терентьев. - Моя работа там будет носить в большей степени характер неформального общения с членами МПК. В очередной раз надеемся, что правление МПК детально рассмотрит вопрос по восстановлению членства ПКР".

Членство ПКР было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.