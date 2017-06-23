Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генменеджер "Локомотива": клубы КХЛ не согласились с форматом плей-офф до трех побед

Спорт
23 июня, 17:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В нынешнем сезоне все команды сыграют друг с другом по 56 матчей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не согласились с предложенным форматом в виде серий до трех побед в первых двух раундах плей-офф из-за возможной непредсказуемости результатов. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер "Локомотива" Юрий Лукин.

Смотрите также
Игроки "Сибири"

Фастовский: пауза на ОИ в КХЛ может негативно сказаться на клубах, не попавших в плей-офф

Первые два раунда Кубка Гагарина - 2018 будут содержать в себе спаренные матчи в первой - второй и третьей - четвертой играх серий, как это было с 2011 по 2015 год. С сезона-2015/16 игры каждой серии плей-офф проводились через день. В 2009 году матчи первых двух раундов проводились до трех побед, в 2010 году в таком же формате - в первом раунде.

"Был вариант сделать первый раунд до трех побед из пяти игр. Клубы с этим не согласились, поскольку была вероятность непредсказуемости результатов, - сказал Лукин. - В семи матчах есть больше вероятность выигрыша команды, которая сильнее. Через год все должно войти в нужное русло, мы вернемся к играм плей-офф через день".

Смотрите также

Чемпионат КХЛ будет приостановлен с 9 по 25 февраля на время проведения ОИ-2018

В нынешнем сезоне все команды сыграют друг с другом по 56 матчей. Регулярный чемпионат будет приостанавливаться на этапы Евротура в ноябре и декабре, а также на период подготовки сборной России к Олимпиаде и участия в Играх в южнокорейском Пхенчхане с 24 января по 25 февраля.

"С учетом сохранения Евротура, чемпионата мира и Игр, на которые "улетает" больше месяца, нужно было сокращать матчи. 56 и 54 - не столь принципиально. График очень плотный, фактически игры все через день", - отметил он.

Новый сезон КХЛ начнется 21 августа матчем в Санкт- Петербурге между действующим обладателем Кубка Гагарина СКА с финалистом плей-офф магнитогорским "Металлургом". Презентация календаря пройдет 12 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Эпизод матча Камерун - Австралия
22
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Футболисты сборной Мексики
16
Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама