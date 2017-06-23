Генменеджер "Локомотива": клубы КХЛ не согласились с форматом плей-офф до трех побед

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не согласились с предложенным форматом в виде серий до трех побед в первых двух раундах плей-офф из-за возможной непредсказуемости результатов. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер "Локомотива" Юрий Лукин.

Первые два раунда Кубка Гагарина - 2018 будут содержать в себе спаренные матчи в первой - второй и третьей - четвертой играх серий, как это было с 2011 по 2015 год. С сезона-2015/16 игры каждой серии плей-офф проводились через день. В 2009 году матчи первых двух раундов проводились до трех побед, в 2010 году в таком же формате - в первом раунде.

"Был вариант сделать первый раунд до трех побед из пяти игр. Клубы с этим не согласились, поскольку была вероятность непредсказуемости результатов, - сказал Лукин. - В семи матчах есть больше вероятность выигрыша команды, которая сильнее. Через год все должно войти в нужное русло, мы вернемся к играм плей-офф через день".

В нынешнем сезоне все команды сыграют друг с другом по 56 матчей. Регулярный чемпионат будет приостанавливаться на этапы Евротура в ноябре и декабре, а также на период подготовки сборной России к Олимпиаде и участия в Играх в южнокорейском Пхенчхане с 24 января по 25 февраля.

"С учетом сохранения Евротура, чемпионата мира и Игр, на которые "улетает" больше месяца, нужно было сокращать матчи. 56 и 54 - не столь принципиально. График очень плотный, фактически игры все через день", - отметил он.

Новый сезон КХЛ начнется 21 августа матчем в Санкт- Петербурге между действующим обладателем Кубка Гагарина СКА с финалистом плей-офф магнитогорским "Металлургом". Презентация календаря пройдет 12 июля.