Мужская сборная России победила поляков на командном чемпионате мира по шахматам

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России победила команду Польши со счетом 3,5:0,5 в шестом туре командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.
Свои партии выиграли Владимир Федосеев, Петр Свидлер и Ян Непомнящий, Максим Матлаков сыграл вничью.
В женском турнире сборная России обыграла соперниц из Индии (3:1). Победы одержали Ольга Гиря и Валентина Гунина, Александра Костенюк и Катерина Лагно свели свои партии вничью.
Мужская сборная России занимает первое место после шести туров с 11 очками. В женском турнире сборная России также лидирует (10 очков), но ее может догнать команда Украины (8), которой осталось завершить еще две партии.
В следующем туре 24 июня российские шахматисты встретятся с китайцами, женская команда сыграет со сборной Польши.
Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.