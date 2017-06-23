Мужская сборная России победила поляков на командном чемпионате мира по шахматам

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России победила команду Польши со счетом 3,5:0,5 в шестом туре командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Свои партии выиграли Владимир Федосеев, Петр Свидлер и Ян Непомнящий, Максим Матлаков сыграл вничью.

В женском турнире сборная России обыграла соперниц из Индии (3:1). Победы одержали Ольга Гиря и Валентина Гунина, Александра Костенюк и Катерина Лагно свели свои партии вничью.

Мужская сборная России занимает первое место после шести туров с 11 очками. В женском турнире сборная России также лидирует (10 очков), но ее может догнать команда Украины (8), которой осталось завершить еще две партии.

В следующем туре 24 июня российские шахматисты встретятся с китайцами, женская команда сыграет со сборной Польши.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.