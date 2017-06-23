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Кэти Дува: Ковалев проведет следующий бой в четвертом квартале года

Спорт
23 июня, 18:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ковалев уступил американцу Андре Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы IBF, WBA и WBO в весовой категории до 79,38 кг

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев проведет следующий поединок четвертом квартале 2017 года. Об этом ТАСС заявила промоутер россиянина Кэти Дува.

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Промоутеры боксера Ковалева продолжают работу по оспариванию результата боя с Уордом

"Сергей проведет следующий поединок в четвертом квартале года. Сейчас мы с телеканалом HBO определяемся с датой и возможным соперником", - сказала Дува.

Ковалев уступил американцу Андре Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер и его команда считают, что удары были нанесены ниже пояса. Дува после боя сообщила, что они намерены опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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