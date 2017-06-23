Кэти Дува: Ковалев проведет следующий бой в четвертом квартале года

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев проведет следующий поединок четвертом квартале 2017 года. Об этом ТАСС заявила промоутер россиянина Кэти Дува.
"Сергей проведет следующий поединок в четвертом квартале года. Сейчас мы с телеканалом HBO определяемся с датой и возможным соперником", - сказала Дува.
Ковалев уступил американцу Андре Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер и его команда считают, что удары были нанесены ниже пояса. Дува после боя сообщила, что они намерены опротестовать результат поединка.
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.