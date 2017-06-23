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Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в Таганроге

Спорт
23 июня, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В соревнованиях по парусному спорту принимают участие около 200 спортсменов из более чем 20 субъектов РФ, которые борются за медали в шести классах

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© ТАСС/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Турнир по парусному спорту в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России стартовал в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба Спартакиады.

В соревнованиях по парусному спорту принимают участие около 200 спортсменов из более чем 20 субъектов РФ, которые борются за медали в шести классах. По итогам двух соревновательных дней в командном зачете лидирует команда Москвы, второй идет сборная Ростовской области, на третьем месте расположилась команда Санкт-Петербурга.

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"Погодные условия не помешали мне показать лучший результат во второй и третьей гонке. Первую закончил вторым, был фальстарт. Сегодня, правда, лишь первый день соревнований. Не знаю, получится ли выступить так же хорошо в последующих гонках, так как конкуренция очень высокая", - рассказал о первом соревновательном дне Даниил Крутских, являющийся двукратным чемпионом Европы среди юниоров по парусному спорту.

"Сегодня я выступил, по-моему, очень достойно. Пришел вторым, но с первым местом разница лишь в одно очко. Мне нравится то, что каждый раз, когда я выхожу на дистанцию, я буквально покоряю сразу две стихии - воду и ветер, эмоции непередаваемые", - сказал лидер первого соревновательного дня Андрей Яхонтов.

Главный судья соревнований в Таганроге, арбитр международной категории Анна Деянова рассказала, что любой желающий может прийти в парусный спорт. "Парусный спорт является предельно благородным видом спорта, открывающий возможности для людей разной комплекции и разных возможностей. Для ребенка небольшого роста отлично подойдет первый класс "Оптимиста", для высоких предназначены яхты- одиночки и так далее. Чтобы достичь высоких успехов, нужно просто тренироваться как можно чаще, мест хватит для всех", - сказала она.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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