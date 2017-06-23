Президентская библиотека предложила свою площадку для проведения шахматных турниров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин предложил сделать здание на Сенатской площади в Петербурге площадкой для проведения крупных шахматных турниров. По его словам, технические возможности Президентской библиотеки полностью позволяют организовать шахматные состязания.

"Мы можем провести у себя крупный международный шахматный турнир, у нас есть условия", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в петербургском пресс-центре футбольного Кубка конфедераций. Как пояснил Вершинин ТАСС, на этой площадке могут проходить шахматные состязания любого уровня, "вплоть до чемпионатов мира".

"Президентская библиотека готова принять шахматные турниры и технологически, и организационно. Все ресурсы для этого есть: и возможность удаленного доступа, и конкретная организация помещений - у нас есть мобильные перегородки, с помощью которых можно перекрыть залы, разделив их на несколько секций", - сказал он.

По словам Вершинина, "для начала можно провести какой-то показательный матч, может быть, детско-юношеский". Эта перспектива сейчас рассматривается. Существует также техническая возможность проводить дистанционные матчи между городами.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в отреставрированном здании Синода. Техническое оснащение позволяет ей хранить более 500 тысяч оцифрованных исторических документов и книг. В комплексе созданы читальные, выставочные и конференц-залы, оснащенные современной техникой. В цокольном этаже оборудован мультимедийный зал, в котором каждое рабочее место оснащено современной конференц-системой, которая дает участнику мероприятия индивидуальные возможности связи, просмотра файлов и использования материалов библиотеки.

В Президентской библиотеке проходят общегосударственные мероприятия, концерты, видеолектории и киноклубы.