Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президентская библиотека предложила свою площадку для проведения шахматных турниров

Спорт
23 июня, 18:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июня. /ТАСС

По словам гендиректора библиотеки Александра Вершинина, для начала можно провести какой-то показательный матч, может быть, детско-юношеский

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Белинский/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин предложил сделать здание на Сенатской площади в Петербурге площадкой для проведения крупных шахматных турниров. По его словам, технические возможности Президентской библиотеки полностью позволяют организовать шахматные состязания.

"Мы можем провести у себя крупный международный шахматный турнир, у нас есть условия", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в петербургском пресс-центре футбольного Кубка конфедераций. Как пояснил Вершинин ТАСС, на этой площадке могут проходить шахматные состязания любого уровня, "вплоть до чемпионатов мира".

Смотрите также

Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в России

"Президентская библиотека готова принять шахматные турниры и технологически, и организационно. Все ресурсы для этого есть: и возможность удаленного доступа, и конкретная организация помещений - у нас есть мобильные перегородки, с помощью которых можно перекрыть залы, разделив их на несколько секций", - сказал он.

По словам Вершинина, "для начала можно провести какой-то показательный матч, может быть, детско-юношеский". Эта перспектива сейчас рассматривается. Существует также техническая возможность проводить дистанционные матчи между городами.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в отреставрированном здании Синода. Техническое оснащение позволяет ей хранить более 500 тысяч оцифрованных исторических документов и книг. В комплексе созданы читальные, выставочные и конференц-залы, оснащенные современной техникой. В цокольном этаже оборудован мультимедийный зал, в котором каждое рабочее место оснащено современной конференц-системой, которая дает участнику мероприятия индивидуальные возможности связи, просмотра файлов и использования материалов библиотеки.

В Президентской библиотеке проходят общегосударственные мероприятия, концерты, видеолектории и киноклубы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в Таганроге
20
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Эпизод матча Камерун - Австралия
22
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пять человек, включая двоих детей, погибли в аквапарке в Турции от удара током
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
4
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
5
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
6
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
7
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
Темы дня
Загрузка...
Реклама