Российский судья Лапочкин будет работать на юношеском чемпионате Европы по футболу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский арбитр Сергей Лапочкин будет обслуживать матчи финального турнира юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки не старше 19 лет). Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Турнир пройдет с 2 по 15 июля в Грузии.

Помимо 36-летнего россиянина на турнире будут работать еще пять арбитров. Это представитель Дании Мадс-Кристоффер Кристофферсен, итальянец Давиде Масса, норвежец Ула Хоббер Нильсен, серб Срджан Йованович и турок Али Палабийик.

В финальном этапе юношеского чемпионата Европы примут участие восемь команд. В группе А сыграют сборные Чехии, Грузии, Португалии и Швеции. В группе B встретятся команды Болгарии, Англии, Германии и Нидерландов. В полуфинал выйдут две лучшие сборные каждой из групп. Финал состоится 15 июля на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.