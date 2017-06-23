Тренер ФК "Ривер Плейт" подтвердил, что клуб отпустит Дриусси в "Зенит"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо подтвердил, что нападающий Себастьян Дриусси хочет перейти в российский "Зенит", который сделал "предложение, от которого невозможно отказаться". Слова специалиста приводит издание Clarin.
"Я разговаривал с ним [Дриусси], он уверен в переходе. Это важный шаг в его карьере - играть в клубе, который бы позволил ему выступать в Лиге чемпионов и достичь финансового улучшения. Предложение "Зенита" является одним из тех, от которого клуб не мог отказаться", - сказал Гальярдо.
По информации издания, "Зенит" заплатит за форварда €15 млн. Контракт аргентинца с санкт-петербургским клубом будет рассчитан на пять лет.
Ранее аргентинский телеканал Cronica сообщил, что допинг-пробы семи футболистов "Ривер Плейта" дали положительный результат. Среди них фигурировало имя 21-летнего Дриусси.
Себастьян Дриусси выступает за "Ривер Плейт" с 2014 года. Всего в составе команды он провел 91 матч, отметился 25 голами и восемью результативными передачами.