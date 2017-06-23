Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата Европы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины россиянина Георгия Кушиташвили, вышел в финал чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин единогласным решением судей победил хорвата Дамира Плантича. В финале он встретится с ирландцем Джозефом Уордом.

Гаджимагомедов заменил на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому 14 июня было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс- атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.

Турнир завершится 24 июня.