Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата Европы

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины россиянина Георгия Кушиташвили, вышел в финал чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Харькове.
Россиянин единогласным решением судей победил хорвата Дамира Плантича. В финале он встретится с ирландцем Джозефом Уордом.
Гаджимагомедов заменил на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому 14 июня было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс- атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.
Турнир завершится 24 июня.