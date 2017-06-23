Российский боксер Бабанин завоевал бронзу чемпионата Европы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин не смог выйти в финал чемпионата Европы в весовой категории свыше 91 кг и завоевал бронзовую медаль турнира. Соревнования проходят в Харькове.

Россиянин в полуфинале раздельным решением судей уступил украинцу Виктору Выхристу.

Таким образом, в финалы чемпионата Европы вышли четверо россиян: Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

Турнир завершится 24 июня.