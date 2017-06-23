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Сборная России не смогла выйти в полуфинал суперфинала Мировой лиги по водному поло

Спорт
23 июня, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Россияне уступили в матче 1/4 финала команде США со счетом 6:8

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России проиграла команде США со счетом 6:8 в четвертьфинальном матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.

В полуфинале американцы встретятся с командой Сербии. В другом матче 1/2 финала сборная Италии сыграет с хорватами. Российская команда сыграет в турнире за пятое место, первым соперником станет команда Японии.

Полуфиналы и матчи за 5-8-е места пройдут 24 июня, решающие встречи за седьмое, пятое, третье и первое места - 25 июня.

Мировая лига по водному поло проводится с 2002 года, 10 титулов завоевала команда Сербии, две победы у команды Венгрии, по одной - у ватерполистов Хорватии, Черногории и России. Российская команда стала первой в 2002 году, после чего участвовала в суперфиналах в 2005 (шестое место) и 2013 (пятое место) годах.

Суперфинал Мировой лиги среди женских команд прошел в начале июня в Шанхае и завершился победой сборной США. Российская команда заняла третье место.

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