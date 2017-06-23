Грищук стал вторым в быстрых шахматах на этапе Гран-тура в Париже

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук занял второе место по итогам девяти туров турнира по быстрым шахматам на первом этапе серии Гран-тур, который проходит в Париже.

Турнир по быстрым шахматам (рапид) проходил в один круг с 21 по 23 июня, контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Блиц пройдет в два круга 24-25 июня, участники получат по 5 минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.

Первое место после девяти туров рапида занял норвежец Магнус Карлсен, набравший 14 очков. Далее расположились Грищук (13), американец Хикару Накамура (США, 12), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) - по 11, Уэсли Со (США, 9), Сергей Карякин (Россия, 8), Веселин Топалов (Болгария, 5), Этьен Бакро (Франция, 4), Фабиано Каруана (США, 3).

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Левене - также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. В ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн, из которых в Париже будут разыграны 150 тысяч евро. Победитель турнира получит €37,5 тыс.