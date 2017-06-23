Россиянин Лесун стал шестым на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборью

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун занял шестое место на заключительном этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Вильнюсе.

По итогам всех видов программы (фехтование, плавание, конкур и "комбайн" - бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Лесун набрал 1448 очков.

Победу одержал француз Валентин Прад (1475), вторым стал украинец Павел Тимощенко (1471), третьим - поляк Ярослав Свидерский (1463).

Другой россиянин Данил Калимуллин занял 21-е место (1396), Александр Савкин - 29-е (1359).

Финал Кубка мира завершится 25 июня.