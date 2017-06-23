Агент: хоккеисту Панарину не привыкать работать с жесткими тренерами, как Торторелла

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форварду Артемию Панарину не привыкать работать с жесткими тренерами в хоккее, каким является наставник "Коламбуса" Джон Торторелла. Такое мнение ТАСС высказал агент Александр Черных, представляющий интересы Панарина в Континентальной хоккейной лиге.

В пятницу "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

Торторелла известен в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своим жестким характером. "Не думаю, что к нему, как к приносящему результат, будет какое-то негативное отношение. У нас он проходил жестких тренеров, ему к этому не привыкать, тем более он уже адаптировался к НХЛ. Не думаю, что чем-то его там можно удивить", - отметил Черных.

По мнению агента, Панарин сумеет показать результат в своей новой команде. "Коламбус" в любом случае приобрел, чем потерял с приходом Панарина. Понятно, что с партнерами в "Чикаго" ему было полегче играть, но в "Коламбусе" тоже есть профессионалы. Тем НХЛ и интересна, что чемпионат там непредсказуем", - подчеркнул агент.

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 был признан лучшим новичком лиги.