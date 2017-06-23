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Фигуристка Евгения Медведева получила аттестат об окончании школы

Спорт
23 июня, 23:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

77 выпускников "Самбо-70" получили аттестаты зрелости, а 11 из них закончили школу с золотой медалью

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила аттестат об окончании школы - Центра спорта и образования "Самбо-70". Торжественная церемония прошла в пятницу в здании центра.

77 выпускников "Самбо-70" получили аттестаты зрелости, а 11 из них закончили школу с золотой медалью.

"Я рада находиться здесь, потому что я вижу всех учителей, всех руководителей, людей, которые меня поддерживали на протяжении всего этого долгого пути. Для меня это очень важно, я здесь себя чувствую, как за каменной стеной", - сказала Медведева в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Это было сложно не только для меня, но и для учителей, которые меня готовили к экзаменам. Я хочу извиниться перед ними, потому что бывали такие форс-мажорные ситуации, когда преподавателям приходилось ездить на учебно-тренировочную базу в Новогорске, где у нас проходят сборы. Эти шаги были очень важны для меня, потому что у меня не было свободного времени усердно готовиться к экзаменам из-за тренировок. Все закончилось хорошо, я рада, что на меня смотрела вся наша дружная семья "Самбо-70", - добавила она.

Медведева, которой еще не исполнилось 18 лет, в 2017 году обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. В конце января на чемпионате Европы в Остраве она улучшила свой рекорд в произвольной программе (150,79 балла), а также превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ю На Ким по сумме баллов за две программы (229,71).

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