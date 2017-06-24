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Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной Корее

Спорт
24 июня, 0:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Серебряный призер Рио Алексей Денисенко в турнире участия не примет

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по тхэквондо стартует в субботу в южнокорейском Муджу. Российскую команду возглавит единственная в стране чемпионка мира - Ольга Иванова, выступающая в тяжелой весовой категории.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала одну награду - в категории до 68 кг вторым стал Алексей Денисенко, который не примет участия в нынешнем чемпионате мира.

В составе российской сборной на турнире выступят Владимир Гриценко (54 кг), Михаил Артамонов (58), Болат Изутдинов (63), Вячеслав Минин (68), Максим Храмцов (74), Антон Котков (80), Владислав Ларин (87), Роман Кузнецов (свыше 87 кг), а также Регина Сахаутдинова (46), Светлана Игуменова (49), Татьяна Кудашова (53), Екатерина Ким (57), Татьяна Кузьмина (62), Полина Хан (67), Карина Жданова (73), Ольга Иванова (свыше 73).

Турнир пройдет на арене "Тхэквондо-вон", где проходят соревнования только по этому виду спорта - одному из самых популярных в Южной Корее. Муджу - известный зимний курорт в центральной части страны, где 10 лет назад проходили соревнования зимней Универсиады.

Переизбрание Чон Вон Чо

В пятницу в Муджу прошла генеральная ассамблея Всемирной федерации тхэквондо, на которой на пятый срок в качестве главы организации был переизбран Чон Вон Чо из Южной Кореи.

Чемпионат мира пройдет в 23-й раз, первый турнир состоялся в 1973 году в Сеуле. Спортсмены из Южной Кореи завоевали подавляющее количество наград, на счету российской команды одна золотая медаль, которую в 2013 году в мексиканской Пуэбле завоевала Ольга Иванова.

Два года назад в Челябинске сборная России выиграла семь медалей, из которых две серебряные и пять бронзовых.

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