Клуб НХЛ "Вашингтон" подписал восьмилетний контракт с Оши на $46 млн

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" подписал восьмилетний контракт с американским нападающим Ти Джеем Оши на сумму $46 млн. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
"Ти Джей бесценный член нашей команды, нам было просто необходимо подписать его. Он является высококвалифицированным игроком с большим спектром способностей. Он один из тех хоккеистов, которые позволяют нашему клубу быть конкурентоспособными в лиге", - сказал генменеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан.
Оши был выбран на драфте 2005 года под 24-м номером клубом "Сент-Луис". Летом 2015 года он был обменян в "Вашингтон". В общий сложности 30-летний игрок провел за столичную команду 148 матчей, в которых набрал 107 (59+48) очков. В прошедшем регулярном чемпионате он наравне с Александром Овечкиным стал лучшим снайпером команды, забросив 33 шайбы.