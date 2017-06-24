"Сент-Луис" выбрал россиянина Костина под 31-м номером на драфте НХЛ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Клуб "Сент-Луис" выбрал 18-летнего российского нападающего Клима Костина под последним, 31-м, номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Церемония проходила в "Юнайтед-центре" в Чикаго.

Первым номером драфта этого года стал 18-летний швейцарец Нико Хишир, которого выбрал "Нью-Джерси". Под вторым номером "Филадельфия" выбрала 18-летнего канадца Нолана Патрика. Третьим номером стал 17-летний финн Миро Хейсканен, он будет выступать за "Даллас".

Костин являлся лидером европейского рейтинга центрального скаутского бюро лиги. В прошлом году он был выбран на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) под первым номером, но решил остаться в России. Воспитанник динамовской школы, в последнем сезоне он провел восемь матчей за основную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и девять игр за фарм-клуб "Динамо" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В середине января Костин после травмы перенес операцию на плече и восстановился только к маю.

Всего в Чикаго традиционно пройдет семь раундов драфта. Первый раунд завершился, остальные шесть пройдут в ночь на 25 июня. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирают хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.

В последний раз российские хоккеисты не были выбраны в первом раунде драфта в 2005 году, когда под первым номером "Питтсбург" взял Сидни Кросби. Лишь в третьем раунде драфта того года "Оттава" под 70-м номером выбрала защитника Виталия Аникеенко.

На драфте НХЛ прошлого года из россиян в топ-10 попал защитник Михаил Сергачев - выступавший в клубе Хоккейной лиги Онтарио защитник был выбран "Монреалем". За всю историю драфтов под первым номером было выбрано три россиянина: Илья Ковальчук ("Атланта", 2001), Александр Овечкин ("Вашингтон", 2004) и Наиль Якупов ("Эдмонтон", 2012).