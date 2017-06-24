Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дементьев: клуб НХЛ "Сент-Луис" рискнул, взяв в первом раунде драфта Костина

Спорт
24 июня, 6:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам агента, риск заключается в том, что хоккеист часть сезона не выступал из-за травмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" пошел на риск, выбрав в первом раунде драфта российского нападающего Клима Костина. Такое мнение ТАСС высказал агент Алексей Дементьев.

Смотрите также
Клим Костин (в центре)

"Сент-Луис" выбрал россиянина Костина под 31-м номером на драфте НХЛ

Выступающий в системе московского "Динамо" 18-летний Костин был выбран "Сент-Луисом" в первом раунде под последним (31-м) номером. Также клуб выбрал под 20-м номером канадского форварда Роберта Томаса.

"Удивляться такому низкому выбору нечего. У "Сент- Луиса" уже был выбор в этом раунде. Они выбирали во второй раз, поэтому могли позволить себе рискнуть, - сказал Дементьев. - Риск в том, что человек пропустил достаточно много времени в течение сезона".

"О шансах Костина сложно говорить сейчас. Ему нужно начать сезон", - добавил он.

Первым номером драфта стал швейцарец Нико Хишир, которого взял "Нью-Джерси". Рейтинг центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих в Северной Америке, возглавлял ставший вторым номером драфта канадец Нолан Патрик.

"Драфт - это такая вещь, которая является полностью непредсказуемой. Какими бы ни были рейтинги, они никогда не влияют на клубы и их скаутов. Команды обладают достаточно профессиональным штатом и делают выбор на основе своих знаний. Как мы видим, многие игроки, которых забрали в первом раунде, высоко не котировались, но, тем не менее, их взяли именно в первом раунде", - сказал Дементьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в Таганроге
20
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Эпизод матча Камерун - Австралия
22
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спутник Минобороны выведен на целевую орбиту и принят на управление
2
Генменеджер: клубу НХЛ "Чикаго" было непросто расстаться с Панариным
3
Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"
4
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
5
В одном из районов Татарстана выпал снег
6
Джонни Депп пошутил, что появление Трампа на фестивале в Англии добром бы не кончилось
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама