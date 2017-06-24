Дементьев: клуб НХЛ "Сент-Луис" рискнул, взяв в первом раунде драфта Костина

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" пошел на риск, выбрав в первом раунде драфта российского нападающего Клима Костина. Такое мнение ТАСС высказал агент Алексей Дементьев.

Выступающий в системе московского "Динамо" 18-летний Костин был выбран "Сент-Луисом" в первом раунде под последним (31-м) номером. Также клуб выбрал под 20-м номером канадского форварда Роберта Томаса.

"Удивляться такому низкому выбору нечего. У "Сент- Луиса" уже был выбор в этом раунде. Они выбирали во второй раз, поэтому могли позволить себе рискнуть, - сказал Дементьев. - Риск в том, что человек пропустил достаточно много времени в течение сезона".

"О шансах Костина сложно говорить сейчас. Ему нужно начать сезон", - добавил он.

Первым номером драфта стал швейцарец Нико Хишир, которого взял "Нью-Джерси". Рейтинг центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих в Северной Америке, возглавлял ставший вторым номером драфта канадец Нолан Патрик.

"Драфт - это такая вещь, которая является полностью непредсказуемой. Какими бы ни были рейтинги, они никогда не влияют на клубы и их скаутов. Команды обладают достаточно профессиональным штатом и делают выбор на основе своих знаний. Как мы видим, многие игроки, которых забрали в первом раунде, высоко не котировались, но, тем не менее, их взяли именно в первом раунде", - сказал Дементьев.