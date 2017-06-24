Отец Костина: сын доволен итогами драфта НХЛ, "Сент-Луис" даст ему игровое время

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий Клим Костин доволен итогами драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал отец игрока Сергей Костин.

В ночь на субботу в "Юнайтед-центре" в Чикаго проходила церемония драфта НХЛ. 18-летний Костин был выбран клубом "Сент-Луис" в первом раунде драфта под последним, 31-м, номером.

"Выбраны в первом раунде драфта, поэтому очень довольны результатом, - сказал Сергей Костин. - В "Сент-Луисе" выступает другой российский форвард Владимир Тарасенко, всегда смотрю игры этого клуба. Главное, что Климу дали шанс, а уж заиграет он в НХЛ или АХЛ [Американской хоккейной лиге], зависит только от него. Думаю, все должно получиться, он с четырех лет приучен к работе, когда сын встал со своего места после объявления выбора, то сказал: "А теперь посмотрим, кто первый заиграет в НХЛ".

Перед началом драфта многие букмекерские конторы склонялись к тому, что россиянин будет выбран до 14-го номера. "Это бизнес, у Клима был непростой сезон. Все понимали, что он хорош, но никто рисковать не хотел. Русских брать боятся, потому что они могут задрафтоваться и уехать играть домой", - считает отец хоккеиста.

"Сент-Луис" даст Костину игровое время

По словам Костина-старшего, агент ранее встречался с представителями "Сент-Луиса", его заверили, что хоккеист получит шанс. "Агент встречался и с другими клубами, но "Сент-Луис" сказал, что даст Климу игровое время, - продолжил Костин-старший. - Спросили Клима, готов ли он играть в АХЛ, тот ответил согласием. Самое главное, что они сказали, что у него будет шанс".

"Если бы его выбрал "Питтсбург", то у сына не было бы шансов. В такой команде играть никто не даст, а в "Сент- Луисе" возможность обязательно будет. Поэтому Клим очень доволен", - подытожил отец игрока.

Первым номером драфта этого года стал 18-летний швейцарец Нико Хишир, которого выбрал "Нью-Джерси". Под вторым номером "Филадельфия" выбрала 18-летнего канадца Нолана Патрика. Третьим номером стал 17-летний финн Миро Хейсканен, он будет выступать за "Даллас".

Костин являлся лидером европейского рейтинга центрального скаутского бюро лиги. В прошлом году он был выбран на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) под первым номером, но решил остаться в России. Воспитанник динамовской школы, в последнем сезоне он провел восемь матчей за основную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и девять игр за фарм-клуб "Динамо" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В середине января Костин после травмы перенес операцию на плече и восстановился только к маю.

Остальные шесть раундов драфта НХЛ пройдут в ночь на 25 июня. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирают хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.