Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отец Костина: сын доволен итогами драфта НХЛ, "Сент-Луис" даст ему игровое время

Спорт
24 июня, 6:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Костин-старший считает, что игрок был выбран так низко по причине скомканного из-за травмы сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий Клим Костин доволен итогами драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал отец игрока Сергей Костин.

Смотрите также
Клим Костин (в центре)

"Сент-Луис" выбрал россиянина Костина под 31-м номером на драфте НХЛ

В ночь на субботу в "Юнайтед-центре" в Чикаго проходила церемония драфта НХЛ. 18-летний Костин был выбран клубом "Сент-Луис" в первом раунде драфта под последним, 31-м, номером.

"Выбраны в первом раунде драфта, поэтому очень довольны результатом, - сказал Сергей Костин. - В "Сент-Луисе" выступает другой российский форвард Владимир Тарасенко, всегда смотрю игры этого клуба. Главное, что Климу дали шанс, а уж заиграет он в НХЛ или АХЛ [Американской хоккейной лиге], зависит только от него. Думаю, все должно получиться, он с четырех лет приучен к работе, когда сын встал со своего места после объявления выбора, то сказал: "А теперь посмотрим, кто первый заиграет в НХЛ".

Перед началом драфта многие букмекерские конторы склонялись к тому, что россиянин будет выбран до 14-го номера. "Это бизнес, у Клима был непростой сезон. Все понимали, что он хорош, но никто рисковать не хотел. Русских брать боятся, потому что они могут задрафтоваться и уехать играть домой", - считает отец хоккеиста.

"Сент-Луис" даст Костину игровое время

По словам Костина-старшего, агент ранее встречался с представителями "Сент-Луиса", его заверили, что хоккеист получит шанс. "Агент встречался и с другими клубами, но "Сент-Луис" сказал, что даст Климу игровое время, - продолжил Костин-старший. - Спросили Клима, готов ли он играть в АХЛ, тот ответил согласием. Самое главное, что они сказали, что у него будет шанс".

"Если бы его выбрал "Питтсбург", то у сына не было бы шансов. В такой команде играть никто не даст, а в "Сент- Луисе" возможность обязательно будет. Поэтому Клим очень доволен", - подытожил отец игрока.

Первым номером драфта этого года стал 18-летний швейцарец Нико Хишир, которого выбрал "Нью-Джерси". Под вторым номером "Филадельфия" выбрала 18-летнего канадца Нолана Патрика. Третьим номером стал 17-летний финн Миро Хейсканен, он будет выступать за "Даллас".

Костин являлся лидером европейского рейтинга центрального скаутского бюро лиги. В прошлом году он был выбран на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) под первым номером, но решил остаться в России. Воспитанник динамовской школы, в последнем сезоне он провел восемь матчей за основную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и девять игр за фарм-клуб "Динамо" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В середине января Костин после травмы перенес операцию на плече и восстановился только к маю.

Остальные шесть раундов драфта НХЛ пройдут в ночь на 25 июня. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирают хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.

Смотрите также

Дементьев: клуб НХЛ "Сент-Луис" рискнул, взяв в первом раунде драфта Костина

"Нью-Джерси" выбрал швейцарца Хишира под первым номером на драфте НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в Таганроге
20
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Эпизод матча Камерун - Австралия
22
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спутник Минобороны выведен на целевую орбиту и принят на управление
2
Генменеджер: клубу НХЛ "Чикаго" было непросто расстаться с Панариным
3
Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"
4
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
5
В одном из районов Татарстана выпал снег
6
Джонни Депп пошутил, что появление Трампа на фестивале в Англии добром бы не кончилось
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама