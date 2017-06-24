Бывший чемпион Европы по боксу Кузьмин одержал 11-ю победу на профессиональном ринге

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Кузьмин одержал 11-ю победу на профессиональном ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке супертяжелой весовой категории в Онтарио (США, штат Калифорния) он выиграл у американца Малькольма Тэнна нокаутом в четвертом раунде.
В послужном списке 29-летнего боксера теперь 11 побед (8 - нокаутом), ни одного поражения. Он провел четвертый поединок в США. Россиянин занимает 27-е место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Кузьмин рассчитывает претендовать на титул чемпиона мира через три-четыре боя.
Кузьмин - победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионатов Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года.
В активе 38-летнего Тэнна 24 победы (13 - нокаутом), 5 поражений. В середине 2000-х годов встречался с такими соперниками, как американец Крис Арреола, украинец Александр Дмитренко. В прошлом поединке, в октябре 2016 года, вышел на ринг впервые после девятилетнего перерыва и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде у не знавшего на тот момент поражений при девяти победах соотечественника Ника Асберри.