Милстейн: Костин поможет "Сент-Луису" выиграть Кубок Стэнли

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий Клим Костин, выбранный "Сент-Луисом" в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поможет клубу выиграть Кубок Стэнли. Такое мнение ТАСС высказал агент игрока Дэн Милстейн.

В ночь на субботу в "Юнайтед-центре" в Чикаго проходила церемония драфта НХЛ. 18-летний Костин, выступавший в системе московского "Динамо", был выбран под последним, 31-м, номером.

"Очень довольны командой, там выступают хорошие игроки. Клим не может дождаться, чтобы присоединиться к клубу и помочь ему выиграть Кубок Стэнли. Он очень хочет быть первым, кто заиграет в НХЛ", - сказал Милстейн.

Перед началом драфта многие букмекерские конторы склонялись к тому, что россиянин будет выбран до 14-го номера.

"Моему клиенту Павлу Дацюку сказали "нет" в НХЛ 657 раз, не брали [на драфт] несколько лет до 1998 года. Артемия Панарина и Никиту Зайцева вообще на драфт так и не взяли, и все у них получилось хорошо. Но были первые и вторые номера драфта, которым по каким-то причинам не удавалось закрепиться в лиге. Приятно, что Клима взяли в первом раунде, но трудная работа только начинается", - считает агент хоккеиста.

В "Сент-Луисе" выступают два российских форварда - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. "Русские ребята в командах всегда друг другу помогают и в трудный момент не бросают. В ближайшие дни Клим созвонится с Владимиром, а там они уже сами решат. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы помочь Костину адаптироваться в клубе", - сказал Милстейн.