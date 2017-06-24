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Чемпион мира и Европы по футболу Арбелоа завершил карьеру

Спорт
24 июня, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

34-летний защитник физически еще может продолжать карьеру, но решил попрощаться с футболом

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Альваро Арбелоа

Альваро Арбелоа

© EPA/Ballesteros

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Испанский защитник Альваро Арбелоа, который в составе сборной становился чемпионом мира и Европы по футболу, объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает испанская газета Marca.

"Несмотря на то, что физически я могу продолжать играть, пришло время попрощаться, - заявил 34-летний испанец. - "Реал" - это клуб всей моей жизни, но я никогда не буду просить подписать меня".

Арбелоа с 18 лет (с 2001 года) находился в системе мадридского "Реала", начав карьеру в клубе с молодежных команд. В 2006 году он перешел в "Депортиво", а зимой 2007 года был куплен английским "Ливерпулем" за 3,9 миллиона евро, где провел два с половиной сезона. В 2009 году Арбелоа вернулся в "Реал". Летом 2016 года он подписал на один год контракт с английским "Вест Хэмом", но в чемпионате страны сыграл за команду всего лишь 256 минут.

В составе "Реала" Арбелоа дважды выигрывал Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16), чемпионат Испании (2011/12), два раза становился обладателем Кубка страны (2010/11, 2013/14). Также в его активе Суперкубки Испании (2012) и Европы (2014) и победа на клубном чемпионате мира (2014). За сборную Испании защитник играл с 2008 по 2013 год и провел за нее 58 матчей. В ее составе он выиграл чемпионат мира (2010) и дважды - чемпионат Европы (2008, 2012).

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